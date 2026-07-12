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12 июля 2026 в 19:49

Секрет крупных пионов на даче: правильная подкормка решает все уже весной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Пышные пионы на клумбе появляются не случайно — многое зависит от весеннего ухода. Именно в этот период куст набирает силы и закладывает будущие бутоны, поэтому важно не пропустить подкормку.

После схода снега, когда появляются красные ростки, пионам нужен азот для активного роста. Под куст можно внести 15–20 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины, слегка заделав гранулы во влажную почву.

Во время образования бутонов азот уже не нужен. В это время используют фосфор и калий: 15–20 г суперфосфата и 10–15 г сульфата калия. После цветения такую подкормку повторяют — она помогает кусту восстановиться и подготовиться к следующему сезону.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильного ухода пионы стали давать более крепкие цветоносы. Она советует не увлекаться азотными удобрениями — избыток зелени часто идет в ущерб количеству бутонов.

Ранее сообщалось, что пугала и блестяшки работают дня два, ультразвук дорог и не всегда эффективен, а сетку накидывать — та еще морока. Но есть способ, от которого пернатые буквально нос воротят, — и стоит он копейки.

Проверено редакцией
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фосфор
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Марина Макарова
М. Макарова
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