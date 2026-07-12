Секрет крупных пионов на даче: правильная подкормка решает все уже весной

Пышные пионы на клумбе появляются не случайно — многое зависит от весеннего ухода. Именно в этот период куст набирает силы и закладывает будущие бутоны, поэтому важно не пропустить подкормку.

После схода снега, когда появляются красные ростки, пионам нужен азот для активного роста. Под куст можно внести 15–20 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины, слегка заделав гранулы во влажную почву.

Во время образования бутонов азот уже не нужен. В это время используют фосфор и калий: 15–20 г суперфосфата и 10–15 г сульфата калия. После цветения такую подкормку повторяют — она помогает кусту восстановиться и подготовиться к следующему сезону.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после правильного ухода пионы стали давать более крепкие цветоносы. Она советует не увлекаться азотными удобрениями — избыток зелени часто идет в ущерб количеству бутонов.

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