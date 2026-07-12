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12 июля 2026 в 10:30

Цветы для ярусной клумбы: неприхотливые многолетники создадут эффект английского сада

Фото: D-NEWS.ru
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Английские цветники покоряют не яркостью, а гармонией. Высокие свечи цветов, пышные кусты и воздушные многолетники высаживают ярусами, благодаря чему клумба выглядит объемной и живой. Многие растения для такого сада не только красивы, но и способны десятилетиями расти практически без хлопот.

Наперстянка создает высокие вертикали до 1,5–2 м. Чаще выращивается как двулетник, но легко возобновляется самосевом. Зимует без укрытия до −30 °C.

Дельфиниум — один из главных акцентов миксбордера. Современные многолетние сорта живут 8–10 лет, достигают 1,8–2 м и выдерживают морозы до −35 °C. После обрезки нередко зацветают повторно.

Пион считается настоящим долгожителем. На одном месте он способен расти 40–50 лет, не теряя декоративности. Большинство сортов спокойно переносит морозы до −40 °C.

Аквилегия добавляет клумбе легкости. Этот многолетник живет около 4–6 лет, но постоянно обновляется самосевом. Отличается высокой зимостойкостью — до −40 °C.

Шток-роза чаще выращивается как двулетник, однако тоже нередко размножается самосевом. Высота достигает 2–2,5 м, а морозостойкость большинства сортов — около −30 °C при хорошем снежном покрове.

Астранция крупная образует аккуратные куртины высотой 50–80 см и может расти на одном месте 10–12 лет. Хорошо переносит морозы до −35 °C и цветет с июня почти до конца лета.

Именно сочетание таких растений разной высоты создает тот самый эффект английского сада: высокие цветы становятся фоном, пионы формируют объем, а аквилегия и астранция делают композицию легкой и естественной.

Проверено редакцией
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