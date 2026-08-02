Посадите в августе — и этот сказочный цветок расцветет уже весной, а потом еще раз осенью

Посадите в августе — и этот сказочный цветок расцветет уже весной, а потом еще раз осенью

Это двулетнее растение при посеве в августе успевает укорениться до наступления холодов и зацветает уже ранней весной следующего года, создавая в саду яркое разноцветное покрывало из синих, желтых, фиолетовых и белых «мордашек», которые не боятся легких заморозков и радуют глаз с апреля до самых холодов.

Речь идет о виоле. При посадке в августе, когда жара спадает и почва еще теплая, семена виолы прорастают быстро, а растения формируют компактные кустики, которые без проблем переживают зиму и зацветают одними из первых, создавая живой ковер. Виола предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени, а также хорошо себя чувствует на влажных, плодородных почвах.

Чтобы добиться максимального эффекта, сейте семена в рыхлую, влажную землю, слегка присыпая их, и поддерживайте умеренную влажность до появления всходов. Посадите виолу на клумбах, в бордюрах или в контейнерах, и она будет радовать вас сказочным цветением два сезона подряд.

Ранее был назван самый надежный многолетник: цветет стабильно, зимует при −35 °C без укрытия.