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24 июля 2026 в 08:00

Самый надежный многолетник: цветет стабильно, зимует при −35 °C без укрытия, не боится засухи и жары

Фото: D-NEWS.ru
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Лилейник по праву считается самым надежным многолетником для дачи, который способен расти на одном месте 10–15 лет и дольше без пересадки, не требуя к себе практически никакого внимания. Это растение обладает феноменальной морозостойкостью — оно спокойно зимует при температуре до −35 °C без всякого укрытия, что делает его идеальным выбором даже для Сибири и Урала.

При этом лилейник прекрасно переносит и летнюю засуху, и проливные дожди, и шквалистые ветры, а его мощная корневая система позволяет ему выживать даже на самых бедных почвах. Цветение лилейника — это отдельная песня: с июня по август куст покрывается волнами ярких граммофонов оранжевых, желтых, красных и розовых оттенков, каждый день раскрывая все новые бутоны. При этом растение практически не поражается вредителями и болезнями, а его густая листва успешно подавляет рост сорняков вокруг.

Ранее был назван цветок с уникальными соцветиями, окрас которых напоминает роспись гжель.

Проверено редакцией
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