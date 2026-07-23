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23 июля 2026 в 11:35

5 сортов с гигантскими соцветиями до 50 см: эти гортензии перетянут все внимание на себя

Фото: D-NEWS.ru
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Метельчатые гортензии продолжают оставаться одними из самых популярных декоративных кустарников, а среди садоводов все чаще обсуждают сорта с по-настоящему гигантскими соцветиями. При правильном уходе отдельные метелки способны достигать 40–50 см, превращая куст в главный акцент сада.

Настоящим рекордсменом считается «фантом». Его крупные кремово-белые соцветия могут вырастать до 50 см, поэтому сорт часто высаживают у входа в дом, рядом с беседкой или на самом заметном месте участка.

Не уступает ему «полар бир» (Polar Bear). Плотные белоснежные метелки длиной до 40 см эффектно смотрятся рядом с хвойными растениями и темной листвой, создавая ощущение ухоженного классического сада.

Любителям необычной окраски стоит обратить внимание на сорт «ванилла фрейз». За сезон эти соцветия постепенно меняют оттенок — от кремово-белого до насыщенного розово-малинового. Благодаря этому один и тот же куст выглядит по-разному на протяжении всего лета.

Еще один фаворит ландшафтных дизайнеров — «лаймлайт». Его крупные соцветия сначала имеют нежный лаймовый оттенок, затем становятся кремовыми. Этот сорт особенно гармонично сочетается с декоративными злаками, хвойниками и натуральным камнем.

Замыкает подборку «вимс ред» — сорт с крупными метелками, которые постепенно приобретают насыщенный винно-красный оттенок. Осенью такой куст становится одним из самых ярких украшений сада.

Специалисты напоминают, что размер соцветий зависит не только от сорта. Для пышного цветения гортензиям необходимы регулярный полив, своевременные подкормки и правильная весенняя обрезка. Именно сочетание этих факторов позволяет получить те самые огромные «шапки», которые каждый год становятся предметом обсуждения среди любителей садоводства.

Проверено редакцией
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гортензии
сорта
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декор
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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