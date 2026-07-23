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23 июля 2026 в 07:56

Эхеверии выглядят как растения из фантастического фильма: 7 эффектных сортов для домашней коллекции

Фото: D-NEWS.ru
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Эхеверии давно перестали быть просто неприхотливыми суккулентами. Селекционеры каждый год выводят новые формы с необычной окраской, волнистыми листьями и причудливыми розетками, из-за которых некоторые сорта больше напоминают морских существ или каменные цветы, чем комнатные растения.

Особенно ценятся крупные коллекционные эхеверии, которые сохраняют декоративность круглый год. При хорошем освещении многие из них становятся еще ярче, приобретая насыщенные розовые, сиреневые, голубоватые или почти черные оттенки.

Вот несколько сортов, которые сегодня особенно популярны среди коллекционеров:

Ink Lady Large («чернильная леди») — образует крупную аккуратную розетку с плотными листьями холодного серо-лилового оттенка. На ярком солнце края становятся насыщенно-розовыми, а восковой налет делает растение словно покрытым инеем.

Crescent Moon («полумесяц») — сорт с необычно изогнутыми листьями, благодаря которым розетка напоминает раскрывающийся цветок. Голубовато-зеленая окраска постепенно переходит в нежный розовый кант.

Magic Lamp («волшебная лампа») — компактная эхеверия с плотной симметричной розеткой и выразительными золотисто-розовыми оттенками по краям листьев при хорошем освещении.

Sea Dragon («морской дракон») — один из самых необычных сортов. Волнистые и рельефные листья создают впечатление чешуи фантастического дракона, а голубовато-зеленый цвет усиливает этот эффект.

Pharaoh («фараон») — мощная эхеверия с крупной строгой розеткой и широкими листьями. За счет геометрически правильной формы выглядит очень эффектно даже без цветения.

Goyabinha Variegata (гоябинья вариегатная) — редкая пестролистная форма с кремовыми, розовыми и зелеными секторами на листьях. Каждая розетка имеет собственный неповторимый рисунок.

Dragon Fin King Splash («плавник дракона — королевские брызги») — коллекционный сорт с волнистыми листьями и яркой вариегатностью. Благодаря сочетанию зеленых, кремовых и розоватых оттенков растение выглядит необычно в любое время года.

Проверено редакцией
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