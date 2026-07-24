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24 июля 2026 в 04:00

Без рассады и беготни с лейкой: набор многолетников — цветут все лето и до осени

Фото: D-NEWS.ru
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Мечтаете о саде, который цветет непрерывно с июня до глубокой осени, но не хотите каждую весну возиться с рассадой и бегать с лейкой? Посадите эти многолетники.

Лилейник открывает сезон в июне и цветет волнами все лето, его мощные корни добывают влагу из глубины, поэтому полив нужен только в сильную засуху. Вслед за ним зацветает герань садовая, которая радует глаз нежными розовыми, сиреневыми и голубыми цветами с июня до сентября, прекрасно чувствуя себя как на солнце, так и в полутени. Астильба с ее пушистыми метелками розового, белого и красного цвета появляется в июле и держится до августа, при этом она идеально подходит для тенистых уголков.

Кореопсис мутовчатый с июня до снега усыпан золотистыми цветками-звездочками, образуя аккуратный куст-шар до 50 см. Рудбекия блестящая раскрывает свои ярко-желтые «солнышки» в июле и цветет до заморозков, не боясь ни жары, ни засухи. Эхинацея пурпурная с крупными розовыми ромашками появляется в середине лета и радует глаз до октября. Вербена гибридная замыкает этот цветочный конвейер, цветя с июня до заморозков и отлично подходя для бордюров и контейнеров.

Ранее были названы 6 небанальных цветов для дачи.

Проверено редакцией
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