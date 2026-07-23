Как сделать сад красивым с сентября по март: растения, которые украшают участок даже зимой

Как сделать сад красивым с сентября по март: растения, которые украшают участок даже зимой

Многие считают, что после окончания летнего цветения сад становится пустым и теряет привлекательность до самой весны. Однако ландшафтные дизайнеры все чаще советуют отказаться от привычки полностью срезать цветники осенью. Оказывается, правильно подобранные растения способны украшать участок даже под снегом, а некоторые из них становятся особенно эффектными именно зимой.

В сентябре и октябре главными героями сада остаются астры, верески и посконники, которые продолжают цвести, когда большинство многолетников уже завершили сезон. Не менее выразительно выглядят кустарники с яркой осенней листвой — пузыреплодники, дерены и ирга. Дополняют композицию декоративные злаки, которые сохраняют форму и создают ощущение объема даже после первых заморозков.

С приходом ноября декоративность сада вовсе не заканчивается. На первый план выходят растения с красивыми побегами и сухими соцветиями. Особенно эффектно смотрятся дерены с ярко-красными, оранжевыми или лимонно-желтыми ветвями, которые контрастируют со снегом. Метельчатые гортензии, мискантусы, вейники, молиния и другие декоративные травы покрываются инеем и становятся настоящим украшением зимнего участка.

Специалисты также рекомендуют не торопиться обрезать многолетники осенью. Сухие соцветия эхинацеи, очитков, гортензий, декоративных луков, кровохлебки и злаков не только делают сад красивее зимой, но и помогают задерживать снег, защищая корневую систему растений от морозов. Кроме того, их семена служат кормом для зимующих птиц.