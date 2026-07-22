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22 июля 2026 в 12:05

Сад по правилам Тома Стюарт-Смита: чему можно научиться у известного ландшафтного дизайнера

Фото: D-NEWS.ru
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Том Стюарт-Смит — один из самых известных современных ландшафтных дизайнеров Великобритании. Он является многократным обладателем золотых медалей престижной выставки Chelsea Flower Show, автором садов для королевских резиденций, общественных парков и частных усадеб. Особую известность ему принес собственный Barn Garden, который он более 35 лет создавал практически с нуля на месте бывших сельскохозяйственных полей. Сегодня его работы считаются эталоном современного английского природного сада.

Главная особенность цветников Тома Стюарт-Смита — умение сочетать строгую геометрию с естественной красотой многолетников и декоративных злаков. На первый взгляд его посадки выглядят свободными и почти дикими, но за этой легкостью скрывается тщательно продуманная композиция. Несколько принципов мастера легко использовать и в обычном саду.

Первое правило — создать прочный каркас. Стриженые кустарники, ровные линии и повторяющиеся формы становятся основой композиции, а вокруг них свободно располагаются цветущие многолетники и декоративные травы. Для наших участков отлично подойдут дерен, пузыреплодник, кизильник блестящий или спирея. Именно они помогут сохранить структуру цветника даже зимой.

Второй принцип — ограниченная цветовая палитра и повторение растений. Вместо большого количества оттенков Том Стюарт-Смит чаще использует спокойные сочетания зеленого, белого, розового, пурпурного и золотистых тонов злаков. Одни и те же растения повторяются по всему цветнику, благодаря чему композиция выглядит цельной и гармоничной.

Третий секрет — правильный подбор многолетников. Одним из любимых растений дизайнера считается астранция большая, которая цветет с июня по август и одинаково хорошо развивается как на солнце, так и в полутени. Отлично дополняет ее буквица лекарственная с плотными розетками листьев и лилово-розовыми соцветиями. Для создания воздушности используются декоративные злаки и растения с прозрачными соцветиями: молиния тростниковая Transparent, щучка дернистая и кровохлебка. Они не закрывают соседние растения, а создают ощущение глубины и легкости, за которое так ценят английские цветники.

Проверено редакцией
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