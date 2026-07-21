Сажаю в августе — следующим летом клумбы тонут в цветах: многолетники и сорта-новинки

Август — идеальное время для посадки многолетников, чтобы уже следующим летом клумбы утонули в цветах. Главное правило — успеть до 15 августа, чтобы растения нарастили корневую систему до холодов.

В последний месяц лета лучше всего сажать пионы, дельфиниумы, дицентры, нивяник, а также астильбу, маргаритки, монарду и анемоны. Лилейники, аквилегия и астры многолетние, посаженные в августе, также прекрасно приживутся и порадуют обильным цветением в следующем сезоне.

Из новинок, которые быстро завоевали любовь садоводов, стоит обратить внимание на эхинацею Green Twister — ее двухцветные светло-зеленые с розовым оттенком лепестки цветут с середины лета до осени; махровую эхинацею Delicious Candy с розово-малиновыми пушистыми шариками; воздушный кореопсис Moonbeam со множеством нежных желтых цветков; компактную гайлардию Arizona Sun с крупными красно-желтыми «солнышками»; анемону японскую Pamina с облаками нежно-розовых цветов в конце лета и вейгелу All Summer Red, главный хит 2026 года, которая цветет с конца мая до первых холодов.

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