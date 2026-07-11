Заставьте петунии цвести до октября: одна обрезка в июле — и их не остановить до осени

Заставьте петунии цвести до октября: одна обрезка в июле — и их не остановить до осени

Если к середине лета ваши петунии превратились в неопрятные «палки» с цветками только на концах, не спешите их выкапывать.

Радикальная обрезка, которую проводят с конца июля до начала августа, способна подарить вторую, более мощную волну цветения, которая продлится вплоть до самых заморозков. Суть метода проста: кардинально укоротите все побеги до высоты 10–15 сантиметров от земли. Не жалейте растение и не оставляйте торчащих пеньков — стригите куст под один уровень.

Эта «шоковая» процедура пробуждает спящие почки, и уже через пару недель петуния обрастает свежей зеленью и многочисленными бутонами. Этот простой прием вернет вашим любимым цветам декоративность и позволит любоваться ими до глубокой осени.

Ранее были названы цветы на замену папоротникам: цветут и пахнут в самой глухой тени.