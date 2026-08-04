Слегка вдавливаю семена в землю в августе, и они первыми проклевываются из-под снега: чудо-цветок

Слегка вдавливаю семена в землю в августе, и они первыми проклевываются из-под снега: чудо-цветок

Это многолетнее растение при позднелетнем посеве в августе — сентябре дает лучшие результаты, чем при весеннем, ведь семена проходят естественную стратификацию зимой и весной дают дружные крепкие всходы.

Речь идет о примуле. Оптимальные сроки для посева примулы в открытый грунт — конец августа или сентябрь. За оставшиеся до заморозков 4–6 недель растение успевает укорениться и подготовиться к зиме. Примула предпочитает полутенистые места, идеально под кронами деревьев или кустарников, где обеспечивается естественная защита от палящего солнца.

Почва должна быть рыхлой, питательной и хорошо дренированной. При посадке семена слегка вдавливают в почву, не заглубляя, и регулярно поливают до появления всходов. Посейте примулу в августе — и ранней весной ваш сад засияет первыми яркими красками.

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