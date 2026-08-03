Посадите в августе, и он первым проклюнется из-под снега: цветок на 10 лет без пересадок

Посадите в августе, и он первым проклюнется из-под снега: цветок на 10 лет без пересадок

Морозник — это уникальное многолетнее растение, которое зацветает одним из первых, когда земля еще покрыта снегом. Оптимальное время для его посадки — конец августа, сентябрь.

Именно в этот период морозник успевает укорениться до холодов и уже следующей весной радует первыми цветами. Для посадки выбирают полутенистые места, идеально под деревьями или кустарниками. Корневая система у морозника поверхностная, поэтому растению важна влажность почвы и рассеянный свет.

Посадочную яму копают размером 30х30 см и глубиной 25–30 см. После посадки в первый год морозник поливают регулярно — раз в неделю при отсутствии дождей. Это растение не любит пересадок и может расти на одном месте более 10 лет. Морозник предпочитает хорошо удобренные песчаные почвы.

Ранее был назван самый надежный многолетник: цветет стабильно, зимует при −35 °C без укрытия, не боится засухи и жары.