Мощный и пышный многолетник от 50 см до 2 метров для тени и солнца: зимостоек, не нужно укрывать

Мощный и пышный многолетник от 50 см до 2 метров для тени и солнца: зимостоек, не нужно укрывать

Этот многолетник считается одним из самых эффектных и мощных для тенистых и влажных участков сада. Кусты бузульника достигают высоты от 50 см до 2 метров, а крупные, резные, кленовидные листья на длинных черешках создают архитектурный объем, сравнимый с тропическими растениями.

Главное зрелище бузульник демонстрирует в июле-августе, когда над куртиной из гигантских листьев поднимаются высокие, до 50–70 см, колосовидные или метельчатые соцветия, состоящие из множества мелких ярко-желтых корзинок, которые горят на солнце, словно живые свечи, и держатся на растении до начала осени. Особенно эффектно бузульник выглядит на закате, когда на желтых лепестках играют солнечные блики. При этом растение абсолютно неприхотливо: оно прекрасно растет как на солнце, так и в самой глухой тени, зимостойко и не требует укрытия на зиму.

Ранее был назван цветок для пышных клумб: сажаешь одно семечко, а получаешь кустик с красными, розовыми и белыми цветами.