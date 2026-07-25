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25 июля 2026 в 23:15

Мощный и пышный многолетник от 50 см до 2 метров для тени и солнца: зимостоек, не нужно укрывать

Фото: D-NEWS.ru
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Этот многолетник считается одним из самых эффектных и мощных для тенистых и влажных участков сада. Кусты бузульника достигают высоты от 50 см до 2 метров, а крупные, резные, кленовидные листья на длинных черешках создают архитектурный объем, сравнимый с тропическими растениями.

Главное зрелище бузульник демонстрирует в июле-августе, когда над куртиной из гигантских листьев поднимаются высокие, до 50–70 см, колосовидные или метельчатые соцветия, состоящие из множества мелких ярко-желтых корзинок, которые горят на солнце, словно живые свечи, и держатся на растении до начала осени. Особенно эффектно бузульник выглядит на закате, когда на желтых лепестках играют солнечные блики. При этом растение абсолютно неприхотливо: оно прекрасно растет как на солнце, так и в самой глухой тени, зимостойко и не требует укрытия на зиму.

Ранее был назван цветок для пышных клумб: сажаешь одно семечко, а получаешь кустик с красными, розовыми и белыми цветами.

Проверено редакцией
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