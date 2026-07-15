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15 июля 2026 в 20:00

Сажаешь одно семечко, а получаешь кустик с красными, розовыми и белыми цветами: для пышной клумбы

Фото: D-NEWS.ru
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Бальзамин — это однолетник, который по праву считается одним из лучших для создания пышной, непрерывно цветущей клумбы, ведь его главное преимущество — удивительная продолжительность цветения с июня до самых первых осенних заморозков.

Его компактные ветвистые кустики быстро разрастаются и буквально сплошь покрываются яркими огоньками всех оттенков розового, красного, лилового и белого. Каждый цветок напоминает маленькую розочку или каплю пламени, а у некоторых сортов в центре даже есть таинственный черный узор из штрихов и крапинок.

Бальзамин прекрасно чувствует себя в полутени, где другие цветы чахнут, что делает его незаменимым для тенистых уголков сада. Он не боится временной засухи благодаря мясистым стеблям, но и переувлажнение переносит стойко, а его яркие цветы появляются непрерывно с июня до самых заморозков.

Ранее были названы цветы, которые растут быстрее сорняков: зацветают прямо на глазах.

Проверено редакцией
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