Сажаешь одно семечко, а получаешь кустик с красными, розовыми и белыми цветами: для пышной клумбы

Сажаешь одно семечко, а получаешь кустик с красными, розовыми и белыми цветами: для пышной клумбы

Бальзамин — это однолетник, который по праву считается одним из лучших для создания пышной, непрерывно цветущей клумбы, ведь его главное преимущество — удивительная продолжительность цветения с июня до самых первых осенних заморозков.

Его компактные ветвистые кустики быстро разрастаются и буквально сплошь покрываются яркими огоньками всех оттенков розового, красного, лилового и белого. Каждый цветок напоминает маленькую розочку или каплю пламени, а у некоторых сортов в центре даже есть таинственный черный узор из штрихов и крапинок.

Бальзамин прекрасно чувствует себя в полутени, где другие цветы чахнут, что делает его незаменимым для тенистых уголков сада. Он не боится временной засухи благодаря мясистым стеблям, но и переувлажнение переносит стойко, а его яркие цветы появляются непрерывно с июня до самых заморозков.

Ранее были названы цветы, которые растут быстрее сорняков: зацветают прямо на глазах.