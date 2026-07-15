Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 16:42

Хитрый способ против слизней: ферментированная трава защитит грядки и улучшит почву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Слизни могут за одну ночь испортить листья и молодые растения. Оказывается, защитить грядки можно без химических препаратов, если использовать правильно подготовленную ферментированную траву.

Скошенную траву плотно уложите в ведро или прочный пакет, обработайте раствором ЭМ-препарата и герметично закройте. Оставьте массу в теплом месте примерно на месяц без доступа воздуха. Готовую ферментированную траву разложите вокруг растений. Ее специфический кисловатый запах отпугивает слизней, а после перепревания такая мульча становится хорошим удобрением, делая почву более рыхлой и плодородной.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что такая мульча помогает не только сократить количество слизней, но и улучшить состояние грядок. Дополнительно регулярно убирайте сорняки и не допускайте застоя влаги — во влажных местах вредители появляются особенно часто.

Ранее сообщалось, что муравьи кажутся безобидными, но на огороде они быстро становятся проблемой: разносят тлю и помогают ей заражать растения. Поэтому игнорировать их нельзя, но и тяжелую химию использовать не хочется, особенно перед сбором урожая.

Проверено редакцией
Читайте также
Замиокулькас оживает на глазах: простая натуральная подкормка помогает без риска перекормить растение
Общество
Замиокулькас оживает на глазах: простая натуральная подкормка помогает без риска перекормить растение
Томаты перестанут гнать ботву: правильная обрезка в июле и августе увеличит урожай
Общество
Томаты перестанут гнать ботву: правильная обрезка в июле и августе увеличит урожай
В России случилось нашествие испанских слизней
Регионы
В России случилось нашествие испанских слизней
Избавилась от слизней без лишней химии: эти способы помогли сохранить весь урожай
Общество
Избавилась от слизней без лишней химии: эти способы помогли сохранить весь урожай
Убираю «мужские» кусты и вношу эту подкормку: простые правила для клубники — урожая будет море
Общество
Убираю «мужские» кусты и вношу эту подкормку: простые правила для клубники — урожая будет море
растения
слизни
удобрение
грядки
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Поиграть мускулами»: Захарова раскрыла цель учений Польши
Депутат ГД рассказала о ситуации с подготовкой кадров в России
В МИД России отреагировали на отказ США от ратификации ДВЗЯИ
В Энергодаре раскрыли, что мешает возобновить подачу света в город
Сожгли все мосты: составлен список звезд, которые не вернутся в Россию
«Всецело участвует»: Захарова раскрыла детали российской помощи Венесуэле
«Процесс начали»: на Украине сделали неожиданное заявление по Patriot
Европа раскрыла планы по финансированию Киева
Булыкин сделал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ Англия — Аргентина
Захарова призвала передать украинцам слова экс-премьера Польши о крови
Захарова потребовала найти заказчиков теракта на «Северных потоках»
Мостовой раскрыл, за кого будет болеть в матче ЧМ Англия — Аргентина
В МИД России предупредили о рисках из-за действий НАТО в Арктике
Захарова раскрыла главное препятствие для мира на Украине
В оперативных службах рассказали, что произошло с лифтом в «Москва-Сити»
Российский «Ланцет» потопил безэкипажные катера ВСУ в Черном море
Масалитин назвал ключевую фигуру матча Англия — Аргентина на ЧМ
Рабочий погиб при падении с высоты во время ремонта оборудования
Захарова предупредила об опасности Молдавии для россиян
Захарова жестко прошлась по фреске с Бандерой
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.