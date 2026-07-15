Хитрый способ против слизней: ферментированная трава защитит грядки и улучшит почву

Слизни могут за одну ночь испортить листья и молодые растения. Оказывается, защитить грядки можно без химических препаратов, если использовать правильно подготовленную ферментированную траву.

Скошенную траву плотно уложите в ведро или прочный пакет, обработайте раствором ЭМ-препарата и герметично закройте. Оставьте массу в теплом месте примерно на месяц без доступа воздуха. Готовую ферментированную траву разложите вокруг растений. Ее специфический кисловатый запах отпугивает слизней, а после перепревания такая мульча становится хорошим удобрением, делая почву более рыхлой и плодородной.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что такая мульча помогает не только сократить количество слизней, но и улучшить состояние грядок. Дополнительно регулярно убирайте сорняки и не допускайте застоя влаги — во влажных местах вредители появляются особенно часто.

Ранее сообщалось, что муравьи кажутся безобидными, но на огороде они быстро становятся проблемой: разносят тлю и помогают ей заражать растения. Поэтому игнорировать их нельзя, но и тяжелую химию использовать не хочется, особенно перед сбором урожая.