Выявлен лучший игрок полуфинала ЧМ по футболу между Аргентиной и Англией Судьи на ЧМ по футболу признали Месси лучшим игроком полуфинала против Англии

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси удостоен звания лучшего игрока полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против команды Англии, решение опубликовано на официальном сайте ФИФА. Встреча завершилась волевой победой аргентинцев со счетом 2:1

До 85-й минуты Аргентина уступала Англии со счетом 0:1. И именно два голевых паса Месси позволили переломить ход игры и дать аргентинцам выйти в финал.

Для 39-летнего футболиста этот матч стал рекордным: он побил достижение по возрасту среди полевых игроков, выходивших на игру в полуфиналах мировых первенств. В финале Аргентина, действующий чемпион, встретится с Испанией. Игра состоится 19 июля в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что полуфинальная встреча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Аргентины получила статус «самого высокого риска» на турнире. Такое решение было принято по итогам совместного заседания ФБР, местной полиции и ФИФА, состоявшегося накануне игры. Власти опасаются возможных беспорядков на фоне давнего политического противостояния двух стран. Напряженность вокруг матча подогревается неурегулированным территориальным спором вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, из-за которых Великобритания и Аргентина воевали в 1982 году.