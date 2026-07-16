Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 01:54

Выявлен лучший игрок полуфинала ЧМ по футболу между Аргентиной и Англией

Судьи на ЧМ по футболу признали Месси лучшим игроком полуфинала против Англии

Лионель Месси Лионель Месси Фото: Leo Barrilari/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси удостоен звания лучшего игрока полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против команды Англии, решение опубликовано на официальном сайте ФИФА. Встреча завершилась волевой победой аргентинцев со счетом 2:1

До 85-й минуты Аргентина уступала Англии со счетом 0:1. И именно два голевых паса Месси позволили переломить ход игры и дать аргентинцам выйти в финал.

Для 39-летнего футболиста этот матч стал рекордным: он побил достижение по возрасту среди полевых игроков, выходивших на игру в полуфиналах мировых первенств. В финале Аргентина, действующий чемпион, встретится с Испанией. Игра состоится 19 июля в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что полуфинальная встреча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Аргентины получила статус «самого высокого риска» на турнире. Такое решение было принято по итогам совместного заседания ФБР, местной полиции и ФИФА, состоявшегося накануне игры. Власти опасаются возможных беспорядков на фоне давнего политического противостояния двух стран. Напряженность вокруг матча подогревается неурегулированным территориальным спором вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, из-за которых Великобритания и Аргентина воевали в 1982 году.

Спорт
Аргентина
Лионель Месси
ЧМ-2026
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США развалятся, как СССР? Американцы отказались гордиться страной
ЕС предрекли нелегкую судьбу на фоне энергокризиса
Киев сотрясся от новых взрывов
Два российских аэропорта «захлопнулись» для пролета самолетов
Лавров оценил позицию Китая по украинскому конфликту
Министр обороны Венгрии объявил о «закрытии дверей» для РФ: что это значит
Выявлен лучший игрок полуфинала ЧМ по футболу между Аргентиной и Англией
Костя Цзю восемь часов «искал» виновного в краже 7 млн рублей
«Звучит цинично»: в МИД РФ дали оценку претензиям по охране на ЗАЭС
Совбез выявил, как изменился подход Украины к атакам на Россию за полгода
Атака ВСУ на Запорожскую АЭС: убийство главного инженера, последствия
Пострадавший в Монако бизнесмен обвинил в покушении разведку Украины
Зеленский определился с кандидатурой нового премьер-министра Украины
Определился второй финалист чемпионата мира по футболу
«Им не нравится»: в США оценили возможность договоренностей с Ираном
Моется не каждый день, но маникюр — это святое: как Шурыгина сидит в СИЗО
«Преступный шаг»: в МИД РФ осудили попытку ВСУ запугать сотрудников ЗАЭС
Пентагон может строить военные планы на Кубу
В Финляндии назвали ответственных за продолжение конфликта на Украине
МАГАТЭ высказалось об убийстве главного инженера ЗАЭС
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.