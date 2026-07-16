Совбез выявил, как изменился подход Украины к атакам на Россию за полгода

Совбез выявил, как изменился подход Украины к атакам на Россию за полгода Коков: Украина за полгода в три раза нарастила число террористических атак на РФ

Украина за первые шесть месяцев 2026 года более чем в три раза нарастила интенсивность террористических атак на российские объекты, заявил в беседе с ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. По его словам, география ударов существенно расширилась.

Резко увеличилось количество ударов беспилотными воздушными судами по объектам гражданской инфраструктуры и местам массового пребывания людей, — уточнил замсекретаря СБ РФ.

Он отметил, что противник сознательно стремится нанести максимальный ущерб, не считаясь с возможными человеческими жертвами. В качестве примера Коков привел трагедию 22 мая, когда массированный удар по общежитию педколледжа в Старобельске унес жизни 21 студента.

В Совбезе также обратили внимание на то, что подобные действия свидетельствуют о переходе Киева к тактике террора против мирного населения и критически важных объектов. Россия, в свою очередь, продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и инфраструктуры от подобных угроз.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что целенаправленное убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева является очередной попыткой Киева дестабилизировать работу атомной станции и запугать ее персонал. Ведомство также обвинило Запад в поощрении преступных действий Украины.