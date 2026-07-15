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15 июля 2026 в 23:58

«Преступный шаг»: в МИД РФ осудили попытку ВСУ запугать сотрудников ЗАЭС

МИД РФ: убийство ВСУ Яковлева стало новой попыткой нарушить безопасность станции

Здание МИД РФ Здание МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Целенаправленное убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева является очередной попыткой Киева дестабилизировать работу атомной станции и запугать ее персонал, указало в своем заявлении Министерство иностранных дел России. Ведомство также обвинило Запад в поощрении преступных действий Украины.

Этот преступный шаг Киева является очередной попыткой создать угрозу безопасному функционированию ЗАЭС и запугать ее сотрудников. […] Украина строит иллюзии, что у нее получится таким образом оказать давление на нашу страну, а заодно шантажирует своих западных хозяев, требуя все больше денег и оружия, — указано в публикации.

При этом страны Запада, по мнению МИД РФ, готовы закрывать глаза на любые преступления Киева, автоматически становясь их соучастниками. Россия, в свою очередь, продолжит руководствоваться задачами защиты Запорожской АЭС от украинских атак. В министерстве также указали, что высочайшая опасность нахождения ВСУ вблизи станции теперь очевидна как никогда.

Ранее Международное агентство по атомной энергии выступило с осуждением удара Вооруженных сил Украины, в результате которого погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своих социальных сетях добавил, что был проинформирован российской стороной о происшествии.

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