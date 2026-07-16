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16 июля 2026 в 01:07

Пострадавший в Монако бизнесмен обвинил в покушении разведку Украины

Nice-Matin: Ермолаев считает ГУР Минобороны Украины виновным в покушении на него

Киев, Украина Киев, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, переживший взрыв в Монако в конце июня, заявил о причастности Главного управления разведки Минобороны Украины к покушению на убийство. Его письмо с обвинениями опубликовала газета Nice-Matin.

В своем обращении Ермолаев утверждает, что действующие офицеры ГУР напрямую связаны с этим преступлением. Некоторые из них могут иметь отношение к нынешнему или бывшему руководству ведомства.

С учетом предоставленных нам материалов расследования мы убеждены, что действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины <…> прямо причастны к этому покушению, — указано в публикации.

Взрыв произошел у входа в жилой комплекс, где проживает бизнесмен. Пострадали сам предприниматель, его спутница Анна Насобина и их сын-подросток. Исполнительницей оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская, которая оставила рюкзак с бомбой и привела его в действие.

Позже ее тело с огнестрельным ранением нашли в Киевской области. По данным украинской прокуратуры, в убийстве признался действующий офицер ГУР, а у второго подозреваемого — бывшего силовика — прошли обыски.

Ранее сообщалось, что покушение на бизнесмена могло быть связано с возможным финансированием избирательной кампании бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что Ермолаев мог представлять интерес для команды Залужного в случае проведения президентских выборов на Украине.

Европа
Украина
Вадим Ермолаев
покушения
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