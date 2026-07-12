Покушение на Ермолаева связали с возможным финансированием Залужного Азаров высказался о версии покушения на бизнесмена Ермолаева

Покушение на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева в Монако могло быть связано с возможным финансированием избирательной кампании бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, Ермолаев мог представлять интерес для команды Залужного в случае проведения президентских выборов на Украине.

Это устранение человека, который собирался финансировать Залужного в процессе избирательной кампании на выборах президента. Вот это 100% заказ Зеленского, — заявил Азаров.

Он также назвал еще одну возможную версию произошедшего. По мнению бывшего премьера Украины, Ермолаев мог планировать выступление в Европейском парламенте с заявлениями о действиях украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что покушение на Вадима Ермолаева в Монако может быть связано с его возможным согласием на сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро Украины. По мнению бывшего нардепа, желание сотрудничать с НАБУ могло затронуть интересы высшего руководства страны и других силовых структур.