Атака ВСУ на Запорожскую АЭС: убийство главного инженера, последствия

Вооруженные силы Украины вечером в среду, 15 июля, атаковали Запорожскую атомную электростанцию. Что об этом известно, сколько погибших?

Атака ВСУ на ЗАЭС

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днем 15 июля от удара украинского беспилотника, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит пресс-служба госкорпорации, дрон ВСУ атаковал служебную машину, также скончался водитель Дмитрий Филиппов. Яковлеву было 46 лет.

«В результате целенаправленного террористического акта был убит главный инженер Александр Яковлев. <...>. Всю свою жизнь Александр Яковлев посвятил атомной энергетике и погиб, по сути, на боевом посту», — заявил Лихачев.

По его словам, российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции на трагедию. Лихачев добавил, что политическое руководство страны проинформировано о случившемся.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя гибель главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, заявил, что ВСУ применяют беспилотники в беспрецедентных масштабах. Киев бьет по энергетике, магазинам, гражданским машинам и социальной инфраструктуре, отметил он.

«Беспилотная авиация применяется в беспрецедентных масштабах, и средств борьбы с нею, эффективных на 100%, в мире на сегодняшний день нет», — написал Балицкий.

Реакция на атаку ВСУ

Россия требует от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси «наконец разглядеть преступление» Киева после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат призвала международные структуры осудить произошедшее.

«Это преступление киевского режима обязан наконец разглядеть Гросси — требуем от профильных международных структур, в первую очередь МАГАТЭ, четкого артикулированного заявления с осуждением этого убийства», — отметила Захарова.

Международное агентство по атомной энергии, в свою очередь, выступило с осуждением удара Вооруженных сил Украины, в результате которого погиб главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своих социальных сетях. Он добавил, что был проинформирован российской стороной о происшествии.

«Инцидент представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности», — указано в публикации.

Гросси также вновь призвал все стороны немедленно прекратить любые действия, направленные против атомных объектов и их персонала. В агентстве напомнили о необходимости строгого соблюдения принципов защиты атомных объектов в зонах боевых действий.

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