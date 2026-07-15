Удары возмездия ВС РФ по Украине 15 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Удары возмездия ВС РФ по Украине 15 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Вооруженные силы РФ 15 июля нанесли удары по военным целям на территории Украины: были атакованы объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Николаевской области. Также был уничтожен один из полевых штабов подразделения «Птахи Мадьяра», откуда шла координация ударов по трассе «Новороссия». Поступили сообщения об успешных атаках на вражеские АЗС в Харьковской и Житомирской областях, использовавшиеся в интересах ВСУ. Об этих и других ударах возмездия ВС России по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что сообщают об атаках ВС РФ в ночь на 15 июля официальные источники

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что минувшей ночью ВС России продолжили атаковать высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами объекты противника, связанные с украинским ВПК.

«В результате ударов: в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Также на территории порта Одесса поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании „Укрджет“», — написали в военном ведомстве.

Также Минобороны заявили, что удары были нанесены по морским судам, доставлявшим грузы для украинской армии.

«В порту Черноморск Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. А в порту Днепро-Бугский Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ», — говорится в сообщении.

А в Краматорске Вооруженные силы России нанесли удар по газораспределительной станции, которая использовалась в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, в операции были задействованы расчеты беспилотников «Герань».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что пишут военные блогеры о ночных ударах ВС РФ по целям ВСУ

Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по объектам в восьми областях Украины, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Олег Царев.

«Мониторинг противника насчитал 122 БПЛА, запущенных с территории России. <...> Одесскую область третьи сутки сотрясают взрывы. Предварительно, под удар попали пусковые установки ракет „Фламинго“ и „Нептун“. Местные жители сообщают о взрывах в районе аэродрома Школьный, откуда ВСУ запускают дроны по Крыму», — заявил он.

Царев сообщил также об успешных атаках на вражеские АЗС в Харьковской и Житомирской областях. Они использовались в интересах украинской армии.

«В Кривом Роге „Герань-4“ поразила газораспределительную станцию. Комбинированный удар авиабомбами и „Геранями“ нанесен по Изюму Харьковской области», — написал блогер.

Минобороны РФ эти данные пока не прокомментировало.

Как «подрезали крылья» «Птахам Мадьяра»

По сообщению Telegram-канала Mash, Вооруженными силами России был уничтожен один из полевых штабов подразделения ВСУ «Птахи Мадьяра». Как сообщают авторы публикации, авиабомба попала по базе 414-й бригады ВСУ, расположенной в Херсоне. В результате удара погибли около 60 украинских военнослужащих, координировавших удары по автомобилям с топливом.

Министерство обороны России пока не прокомментировало данную публикацию.

О чем рассказал командир подразделения беспилотных систем

Бойцы СВО обнаружили и уничтожили расчет украинских операторов беспилотников в Днепропетровской области, заявил в беседе с РИА Новости командир расчета беспилотных систем группировки войск «Центр» Антон Зайцев. Одним из операторов была женщина.

«На данной задаче обнаружили расчет Mavic противника. Во время наблюдения увидели, что с антенной работала женщина. Противник не имеет пола, цель была поражена, расчет уничтожен полностью», — заявил Зайцев.

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