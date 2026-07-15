Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 15:35

Удары возмездия ВС РФ по Украине 15 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы РФ 15 июля нанесли удары по военным целям на территории Украины: были атакованы объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Николаевской области. Также был уничтожен один из полевых штабов подразделения «Птахи Мадьяра», откуда шла координация ударов по трассе «Новороссия». Поступили сообщения об успешных атаках на вражеские АЗС в Харьковской и Житомирской областях, использовавшиеся в интересах ВСУ. Об этих и других ударах возмездия ВС России по военным объектам противника — в материале NEWS.ru.

Что сообщают об атаках ВС РФ в ночь на 15 июля официальные источники

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что минувшей ночью ВС России продолжили атаковать высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами объекты противника, связанные с украинским ВПК.

«В результате ударов: в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ. Также на территории порта Одесса поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании „Укрджет“», — написали в военном ведомстве.

Также Минобороны заявили, что удары были нанесены по морским судам, доставлявшим грузы для украинской армии.

«В порту Черноморск Одесской области поражены контейнеровоз и сухогруз, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. А в порту Днепро-Бугский Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ», — говорится в сообщении.

А в Краматорске Вооруженные силы России нанесли удар по газораспределительной станции, которая использовалась в интересах украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, в операции были задействованы расчеты беспилотников «Герань».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что пишут военные блогеры о ночных ударах ВС РФ по целям ВСУ

Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по объектам в восьми областях Украины, сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Олег Царев.

«Мониторинг противника насчитал 122 БПЛА, запущенных с территории России. <...> Одесскую область третьи сутки сотрясают взрывы. Предварительно, под удар попали пусковые установки ракет „Фламинго“ и „Нептун“. Местные жители сообщают о взрывах в районе аэродрома Школьный, откуда ВСУ запускают дроны по Крыму», — заявил он.

Царев сообщил также об успешных атаках на вражеские АЗС в Харьковской и Житомирской областях. Они использовались в интересах украинской армии.

«В Кривом Роге „Герань-4“ поразила газораспределительную станцию. Комбинированный удар авиабомбами и „Геранями“ нанесен по Изюму Харьковской области», — написал блогер.

Минобороны РФ эти данные пока не прокомментировало.

Как «подрезали крылья» «Птахам Мадьяра»

По сообщению Telegram-канала Mash, Вооруженными силами России был уничтожен один из полевых штабов подразделения ВСУ «Птахи Мадьяра». Как сообщают авторы публикации, авиабомба попала по базе 414-й бригады ВСУ, расположенной в Херсоне. В результате удара погибли около 60 украинских военнослужащих, координировавших удары по автомобилям с топливом.

Министерство обороны России пока не прокомментировало данную публикацию.

О чем рассказал командир подразделения беспилотных систем

Бойцы СВО обнаружили и уничтожили расчет украинских операторов беспилотников в Днепропетровской области, заявил в беседе с РИА Новости командир расчета беспилотных систем группировки войск «Центр» Антон Зайцев. Одним из операторов была женщина.

«На данной задаче обнаружили расчет Mavic противника. Во время наблюдения увидели, что с антенной работала женщина. Противник не имеет пола, цель была поражена, расчет уничтожен полностью», — заявил Зайцев.

Читайте также:

Одесса в огне, горят склады и порты: удары по Украине 15 июля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 июля

Удары возмездия ВС РФ по Украине 14 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ

Европа
Одесса
Херсон
Харьков
Николаев
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Страны Балтии допустили размещение ядерного оружия НАТО
«А что еще?»: Собчак высмеяла пост Ляскина о забитых полках в магазинах
Донецк погрузился во тьму
Захарова призвала Запад не прикрываться разговорами о мире
Катя IOWA ответила, почему не обвиняет коллег в плагиате
Захарова призвала авторов «нового похода» против России вспомнить историю
Названо главное условие завершения конфликта на Украине
Политолог ответил, почему Трамп ставит сроки завершения украинского кризиса
Раскрыто, от чего скончался Заславский
Юрист дала советы по защите пожилых от мошенников
Адвокат объяснил, можно ли хранить треки иноагентов на страницах в соцсетях
Захарова пригрозила войскам «коалиции желающих»
Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна
Женщина родила на унитазе и попыталась утопить ребенка в канализации
Застрявших в горах Турции россиян спасли после поисков в тумане
Специалисты улучшили движение по крупной магистрали на юго-западе Москвы
Синоптики объявили экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Мужчина вооружился «розочкой» и устроил дебош в Красноярске
«Неадекватные действия»: в Госдуме высказались о ситуации с Apple в России
Юрист раскрыла, кто отвечает за поврежденный ребенком транспорт
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.