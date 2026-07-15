ВС России ударили по двум сухогрузам в украинском порту Днепро-Бугский

Военнослужащие Вооруженных сил России в ходе групповых ударов уничтожили два сухогруза в порту Днепро-Бугский Николаевской области Украины, сообщило Минобороны РФ в своем канале на платформе МАКС. По информации ведомства, в момент атаки суда осуществляли выгрузку.

В порту Днепро-Бугский (государственное предприятие «Днепро-Бугский морской торговый порт») Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ, — уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российская армия поразила Морской торговый порт Южный в Одесской области. Атаке подверглись объекты, которые ВСУ использовали для разгрузки горюче-смазочных материалов, пять резервуаров с топливом и три сухогруза на рейде морской гавани.

До этого стало известно, что бойцы группировки «Север» уничтожили танк Leopard украинской армии в Сумской области. Боевая машина немецкого производства была обнаружена во время разведки на замаскированной огневой позиции. После передачи координат расчеты ударных БПЛА поразили защитные сооружения, двигатель и башню танка.