Неконструктивная позиция Украины тормозит процесс урегулирования конфликта с Россией, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом, по его словам, не исключено, что стороны могут возобновить диалог в 2026 году.

Конечно, предпосылки [для начала переговоров России и Украины до конца 2026 года] есть. У Москвы ничего не меняется, нет принципиальных изменений в подходе к диалогу. Мы об этом говорили и в 2014 году, и в 2022-м, и в 2025-м, и продолжаем сейчас. Меняются лишь обстоятельства. Украина подходит к вопросу абсолютно неконструктивно. Мы помним, что было во время переговоров в Минске и в 2022 году. Остановка огня — это не решение, это возможность передышки, которую Киев делал неоднократно, а затем наступал новый виток конфликта. Поэтому военные действия продолжаются, — пояснил Чепа.

Он подчеркнул, что в июле ВС РФ освободили несколько стратегически важных территорий, открывая новые перспективы. По словам депутата, продолжение конфликта приведет к поражению Украины. На этом фоне, отметил парламентарий, Москва настаивает на конкретных гарантиях безопасности для России и Европы в целом.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что освобождение Донбасса может стать стимулом для диалога между Россией и Украиной о мирном урегулировании конфликта. По его словам, это минимальное условие для Москвы.