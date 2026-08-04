Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 12:30

В ГД назвали проблему, которая тормозит переговорный процесс РФ и Украины

Депутат Чепа: неконструктивная позиция Украины тормозит мирные переговоры с РФ

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Неконструктивная позиция Украины тормозит процесс урегулирования конфликта с Россией, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. При этом, по его словам, не исключено, что стороны могут возобновить диалог в 2026 году.

Конечно, предпосылки [для начала переговоров России и Украины до конца 2026 года] есть. У Москвы ничего не меняется, нет принципиальных изменений в подходе к диалогу. Мы об этом говорили и в 2014 году, и в 2022-м, и в 2025-м, и продолжаем сейчас. Меняются лишь обстоятельства. Украина подходит к вопросу абсолютно неконструктивно. Мы помним, что было во время переговоров в Минске и в 2022 году. Остановка огня — это не решение, это возможность передышки, которую Киев делал неоднократно, а затем наступал новый виток конфликта. Поэтому военные действия продолжаются, — пояснил Чепа.

Он подчеркнул, что в июле ВС РФ освободили несколько стратегически важных территорий, открывая новые перспективы. По словам депутата, продолжение конфликта приведет к поражению Украины. На этом фоне, отметил парламентарий, Москва настаивает на конкретных гарантиях безопасности для России и Европы в целом.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что освобождение Донбасса может стать стимулом для диалога между Россией и Украиной о мирном урегулировании конфликта. По его словам, это минимальное условие для Москвы.

Власть
Украина
Россия
переговоры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны последствия нового налета БПЛА на Белгородскую область
Эпидемия Эболы в Конго вышла из-под контроля
Сенатор назвал способ борьбы с кадровым дефицитом в здравоохранении
Стали известны приоритеты стран «Большой семерки»
Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту
Германия не смогла справиться с массовым закрытием пивоварен
Стало известно о подвиге мужчины, который не пережил атаку под Волгоградом
Жительницу Кузбасса задержали за попытку проникнуть в гараж экс-мужа
«Доброе утро, любимый»: Диброва объяснила главное правило крепких отношений
Число погибших детей при атаке ВСУ под Геленджиком выросло до четырех
Курс доллара на бирже впервые с апреля превысил 81 рубль
Раскрыты детали выпуска телевизоров на обанкроченном «Кванте»
Хохотали под агонию котенка: двух малолетних живодеров привели в полицию
Кандидат в депутаты ГД объявил награду в 1 млн рублей за похищенные подписи
Дан прогноз цен на товары с Wildberries после переезда складов в Казахстан
Казанский зооботсад получил экзотическое пополнение
Россиянам дали советы, как купить настоящее оливковое масло
Сборная России по волейболу сделала необычное заявление о чемпионате мира
«Как минимум десяток»: стало известно, кого нашли в толпе мигрантов в Сеуте
Затонувший автомобиль с телами супругов нашли в реке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.