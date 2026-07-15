Зеленский вновь неожиданно перешел на русский язык во время выступления Зеленский во время саммита в Киеве случайно использовал русское слово

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве на саммите Украина — Юго-Восточная Европа допустил переход на русский язык. Во время выступления политик использовал слово «взгляд», после чего поспешно исправился.

Подобные случаи происходят с Зеленским уже не в первый раз. Так, в январе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой и польским лидером Каролем Навроцким он, выступая на украинском языке, произнес русское слово «возможность».

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп перепутал Японию с Ираном во время встречи с Зеленским. Хозяин Овального кабинета обвинил «Исламскую Республику Япония» в запуске ракет против американского авианосца. Запись трансляции со встречи опубликовали на официальном канале Белого дома на платформе YouTube.

До этого на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп допустил досадную географическую ошибку. Он несколько раз перепутал Гренландию и Исландию. Однако личные врачи президента США заявляют о его отменном здоровье.