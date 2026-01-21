Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 23:48

Трамп в Давосе допустил досадную оговорку

Independent: Трамп в Давосе перепутал Гренландию с Исландией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Aaron Schwartz/Pool via/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп допустил досадную географическую ошибку, пишет Independent. Он несколько раз назвал Гренландию Исландией.

Выступая перед аудиторией, американский лидер упомянул крупнейший остров в мире как плохо расположенный «кусок льда», который, однако, может быть важен для глобальной безопасности. Основное же замешательство вызвала его путаница в названиях. По словам Трампа, участники НАТО его любили, до тех пор пока он не заговорил «об Исландии».

Наш фондовый рынок вчера впервые просел из-за Исландии. Так что Исландия уже обошлась нам в большие деньги, — повторил свою оговорку американский президент.

Ранее жители Гренландии и Дании начали массово скупать антиамериканскую версию бейсболки MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»), популяризированной президентом США Дональдом Трампом. Вместо этого на ней написано Make America Go Away («Пусть Америка уйдет»).

До этого во время баскетбольного матча НБА в Лондоне болельщик прервал исполнение гимна США выкриком с призывом оставить Гренландию в покое. Это нашло поддержку среди других зрителей. С трибун в ответ послышались аплодисменты, свист и одобрительные возгласы.

Дональд Трамп
Исландия
Гренландия
Давос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
За три часа ПВО сбила около 20 дронов ВСУ над Россией
Путин озвучил, на что Россия готова направить замороженные в США активы
Приметы 22 января — Филиппов день: время трудов и очищения
Выросло число погибших при атаке ВСУ на порт в Краснодарском крае
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 января 2026 года
«Я бы сильно не ждала предложения»: почему Товстик не женится на Дибровой
США определились с вопросом пошлин из-за Гренландии
Массированная атака на Краснодарский край: есть жертвы, что известно
Трамп в Давосе допустил досадную оговорку
Чеботина похвасталась своей «дружбой» с голливудской звездой
«Меня тряхануло»: экс-телеведущий рассказал про обстрел Ираном Тель-Авива
«Это нас не касается»: Путин прокомментировал планы США на Гренландию
Путин озвучил, когда пройдут переговоры с американскими представителями
Путин оценил вклад США в урегулирование конфликта на Украине
Раздел имущества Джигана и Самойловой: грозит ли рэперу остаться без штанов
Путин рассказал о приглашении Трампа в новый международный орган
Два человека погибли при атаке ВСУ на Краснодарский край
В МИД РФ заинтересовались, будут ли «породители» НАТО спасаться от США
Три российских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
«Я не знаю ее»: российская теннисистка проигнорировала колкости от украинки
Дальше
Самое популярное
2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.