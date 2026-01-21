Трамп в Давосе допустил досадную оговорку Independent: Трамп в Давосе перепутал Гренландию с Исландией

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп допустил досадную географическую ошибку, пишет Independent. Он несколько раз назвал Гренландию Исландией.

Выступая перед аудиторией, американский лидер упомянул крупнейший остров в мире как плохо расположенный «кусок льда», который, однако, может быть важен для глобальной безопасности. Основное же замешательство вызвала его путаница в названиях. По словам Трампа, участники НАТО его любили, до тех пор пока он не заговорил «об Исландии».

Наш фондовый рынок вчера впервые просел из-за Исландии. Так что Исландия уже обошлась нам в большие деньги, — повторил свою оговорку американский президент.

Ранее жители Гренландии и Дании начали массово скупать антиамериканскую версию бейсболки MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»), популяризированной президентом США Дональдом Трампом. Вместо этого на ней написано Make America Go Away («Пусть Америка уйдет»).

До этого во время баскетбольного матча НБА в Лондоне болельщик прервал исполнение гимна США выкриком с призывом оставить Гренландию в покое. Это нашло поддержку среди других зрителей. С трибун в ответ послышались аплодисменты, свист и одобрительные возгласы.