Названы страны, которые могут войти в состав США

Исландия и часть Канады могут войти в состав Соединенных Штатов Америки после присоединения Гренландии, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп способен расширять границы из-за устойчивого влияния финансов и армии.

Американцы заберут Гренландию. Они также найдут способ, если не целиком проглотить Канаду, то провести референдум, и часть провинции Канады отделится и войдет в состав США. Исландия давно тоже фигурирует в планах захвата США. Трамп как бульдог. Он вцепился в то, что нужно Америке. Он на какое-то время хватку может ослабить или сделать вид, что ее ослабил, но они заберут Исландию. Пока у американцев есть сила, деньги, большая армия и флот, они будут делать то, что им надо, — заявил Светов.

Политолог отметил, что Гренландия необходима американцам не только из-за полезных ископаемых. По его словам, выгода от этого присоединения заключается в расположении острова для контроля территорий

Я убежден, что Трамп решит проблему контроля над Гренландией. Гренландия нужна американцам, помимо полезных ископаемых еще по двум моментам: это контроль над северным морским путем. С одной стороны, у них есть Аляска, а с другой стороны через Гренландию контролировать. Второе: это огромный арктический шельф, прилегающий к Гренландии, контроль над которым получат американцы, — заключил Светов.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что БРИКС как объединение, ориентированное на равноправное сотрудничество государств мирового большинства, не проявляет интереса ни к ситуации вокруг Гренландии, ни к Западу в целом. По его словам, если западные страны питают иллюзии, что БРИКС станет площадкой для взаимодействия с ними, это их личное заблуждение.