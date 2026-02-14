Рябков озвучил отношение БРИКС к ситуации с Гренландией Рябков заявил об отсутствии интереса БРИКС к Гренландии и Западу

БРИКС как объединение, ориентированное на равноправное сотрудничество государств мирового большинства, не проявляет интереса ни к ситуации вокруг Гренландии, ни к Западу в целом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС. По его словам, если западные страны питают иллюзии, что БРИКС станет площадкой для взаимодействия с ними, это их личное заблуждение.

Абсолютно никакого дела нет ни до Гренландии, ни до Запада, — высказался Рябков.

Ранее он отметил, что БРИКС никогда не создавался как военный альянс и не планирует становиться им в будущем. Дипломат пояснил, что объединение не предусматривает обязательств по взаимной военной поддержке. Он также уточнил, что недавние военно-морские маневры в ЮАР с участием ряда стран объединения не являются официальным мероприятием БРИКС — государства участвовали в них самостоятельно.

Кроме того, замглавы МИД РФ сообщил, что в 2026 году БРИКС достигнет прогресса в развитии платежных механизмов и расширении использования национальных валют. При этом дипломат отметил, что значительная часть этой работы зависит от страны-председателя объединения.