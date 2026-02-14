Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 09:11

Рябков озвучил отношение БРИКС к ситуации с Гренландией

Рябков заявил об отсутствии интереса БРИКС к Гренландии и Западу

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

БРИКС как объединение, ориентированное на равноправное сотрудничество государств мирового большинства, не проявляет интереса ни к ситуации вокруг Гренландии, ни к Западу в целом, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС. По его словам, если западные страны питают иллюзии, что БРИКС станет площадкой для взаимодействия с ними, это их личное заблуждение.

Абсолютно никакого дела нет ни до Гренландии, ни до Запада, — высказался Рябков.

Ранее он отметил, что БРИКС никогда не создавался как военный альянс и не планирует становиться им в будущем. Дипломат пояснил, что объединение не предусматривает обязательств по взаимной военной поддержке. Он также уточнил, что недавние военно-морские маневры в ЮАР с участием ряда стран объединения не являются официальным мероприятием БРИКС — государства участвовали в них самостоятельно.

Кроме того, замглавы МИД РФ сообщил, что в 2026 году БРИКС достигнет прогресса в развитии платежных механизмов и расширении использования национальных валют. При этом дипломат отметил, что значительная часть этой работы зависит от страны-председателя объединения.

Гренландия
Запад
БРИКС
Сергей Рябков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир отряда «Ахмат» Аид назвал вероятные сроки освобождения Сум
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Синоптик раскрыла, придет ли весна в Центральную Россию на следующей неделе
«Машина пропаганды»: Дмитриев обрушился на Обаму
Хинштейн сообщил о массированной атаке ВСУ на Курскую область
Зеленского уличили в попытке выставить Трампа на посмешище
Россиянка заплатит за слово «дура» в интернет-споре
Стало известно о группировке латиноамериканских наемников ВСУ под Сумами
Додон раскрыл, как Киев предлагал Санду решить вопрос Приднестровья
В Бодайбо прояснили ситуацию с отсутствием тепла в жилых домах
«Европе здесь не место»: на Западе указали на просчет ЕС с Украиной
Командир отряда «Ахмат» Аид заявил о важности возвращения НВП в школы
«Внятных ответов нет»: посол о расследовании по «Северным потокам»
Рябков озвучил отношение БРИКС к ситуации с Гренландией
«Кибербез 3.0»: власти России готовятся к мощному удару по мошенникам
Женщина и четверо ее детей погибли при пожаре в деревянном доме
Стало известно, какой срок грозит экс-директору «Калашникова» за хищения
Синоптик раскрыла, продолжатся ли на Камчатке снегопады на следующей неделе
Украинский фигурист обвинил русских в своем провале на Олимпиаде
«Глаза, полные испуга»: скончалась раненная при атаке дрона ВСУ студентка
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.