В МИД РФ напомнили о цели БРИКС Замглавы МИД РФ Рябков: БРИКС не планирует трансформироваться в военный союз

БРИКС никогда не задумывался как военный союз и никаких планов по его трансформации в этом направлении не существует, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что организация не имеет обязательств по взаимной военной помощи.

Рябков пояснил, что недавние военно-морские учения с участием стран объединения в ЮАР не являются «бриксовским» мероприятием. Государства участвовали в них в национальном качестве.

Хочу напомнить, что БРИКС — это не военный союз. И не организация коллективной безопасности с обязательствами по взаимной военной помощи. Он никогда не задумывался в этом жанре, и нет планов трансформации БРИКС в этом направлении, — сказал Рябков.

Отвечая на вопрос о возможной защите танкеров стран-членов, замминистра указал, что материальных возможностей для обеспечения безопасности на море у БРИКС нет, и такая задача перед организацией не ставится. Речь может идти лишь о совершенствовании логистики и защите от санкций, но не о физическом прикрытии судов.

Ранее сообщалось, что БРИКС в 2026 году продвинется вперед в вопросах платежных механизмов и использования национальных валют. При этом существенная часть работы зависит от председательства.