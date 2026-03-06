Рябков объяснил отказ публично обсуждать контакты с США по Украине Рябков назвал нецелесообразным публичное обсуждение контактов с США по Украине

Россия не считает целесообразным публично обсуждать содержание контактов с Вашингтоном по Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, сторонам удается поддерживать конструктивный диалог, чего не скажешь про предыдущую администрацию Белого дома.

Процесс идет, в отличие от той коммуникации, которая у нас по факту отсутствовала с предыдущей администрацией США. Поддерживаем в целом конструктивный диалог, рассчитываем на продолжение такой работы в разных форматах, — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона подходит к переговорному процессу по Украине профессионально. По словам министра, Москва избегает утечек информации, которые могут ввести в заблуждение.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность и сделать все для успеха переговоров. Пресс-секретарь российского лидера указал на президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что украинские власти знают, что нужно делать для того, чтобы переговоры наконец-таки состоялись.