06 марта 2026 в 10:59

Украинских чиновников призвали взять ответственность в мирных переговорах

Песков: в Киеве должны взять ответственность и сделать все для урегулирования

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Давно наступил момент, когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность и сделать все для успеха переговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. По его словам, по большей части речь идет о главе государства Владимире Зеленском.

На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность — это по идее должен быть Зеленский — и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом. Они прекрасно знают, что нужно сделать, — отметил он.

Также Песков сообщил, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости США. Однако, как подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

