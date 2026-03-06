«Вы опоздали»: Трамп обозначил настрой США по отношению к Ирану Трамп: США настроены на продолжение боевых действий, а не на переговоры

Соединенные Штаты более настроены на продолжение боевых действий, чем Иран, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, теперь Вашингтон не готов к заключению сделки.

Они говорят: «Как мы можем заключить сделку?» Я сказал: «Вы немного опоздали». И мы теперь хотим воевать больше, чем они, — указал Трамп.

Ранее Трамп информировал, что операция США против Ирана развивается хорошо. Он отметил, что это еще «мягко сказано».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заподозрил, что Белый дом вел закулисные переговоры с Тегераном. Журналисты указали, что политик обратился в Белый дом за разъяснениями по этому поводу. Как оказалось, израильская разведка получила информацию, которая свидетельствует о контактах между иранской стороной и официальными лицами из администрации Трампа.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже объявил о начале «полномасштабной войны». Он отметил, что Тегеран намерен отомстить за убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. При этом Армия обороны Израиля полагает, что операция против Ирана продлится как минимум неделю.