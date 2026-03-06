Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 00:52

Трамп сообщил угрожающие новости для властей Кубы

Politico: Трамп заявил, что власти Кубы могут пасть из-за санкций

Флаг Кубы Флаг Кубы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент США Дональд Трамп считает, что власти Кубы могут пасть, передает Politico. По его словам, Вашингтон перекрыл поставки нефти и денег на остров.

Единственный источник — Венесуэла — также блокирован, отметил Трамп. Американский лидер утверждает, что кубинские власти хотят заключить сделку и нуждаются в помощи.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: Вашингтон может не ограничиться попытками установить контроль над Ираном, Венесуэлой и Кубой. Министр сослался на недавнее заявление госсекретаря США Марко Рубио, допустившего возможность управления Тегераном по аналогии с Каракасом.

До этого политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что США намерены добиться смены власти на Кубе, используя стратегию раскола среди элит. По его словам, таким образом Вашингтон намерен заключить с островным государством соглашение, которое будет выгодно для Штатов.

Кроме того, сообщалось, что Трамп, отдавший 28 февраля приказ начать военную операцию против Ирана, уже присматривает следующую потенциальную цель. По информации зарубежных СМИ, Куба может стать следующим объектом внимания Вашингтона.

