06 марта 2026 в 01:40

США планируют убедить Китай не закупать российскую нефть

WSJ: глава Минфина США Бессент обсудит с КНР сокращение закупок нефти из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министр финансов США Скотт Бессент намерен обсудить с китайской стороной сокращение закупок нефти из России и Ирана, передает The Wall Street Journal. Переговоры запланированы на середину марта.

По информации издания, тема включена в повестку встречи и может обсуждаться несколько дней. Бессент в неофициальных беседах уже выражал желание убедить Пекин перенаправить импорт на американскую нефть.

Вашингтон рассматривает это как непростой компромисс, требующий взаимопонимания. США продолжают стратегию по ограничению доступа к энергоресурсам из РФ и Ирана, заключил Бессент.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru заявил: война США и Израиля с Ираном может привести к росту стоимости нефти до $100 (7,7 тыс. рублей) за баррель.

До этого эколог, эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru заявил: для восстановления экосистемы после возможного разлива нефти из танкеров в Ормузском проливе потребуются десятилетия. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от масштаба утечки и оперативности реагирования служб.

