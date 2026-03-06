США планируют убедить Китай не закупать российскую нефть WSJ: глава Минфина США Бессент обсудит с КНР сокращение закупок нефти из России

Министр финансов США Скотт Бессент намерен обсудить с китайской стороной сокращение закупок нефти из России и Ирана, передает The Wall Street Journal. Переговоры запланированы на середину марта.

По информации издания, тема включена в повестку встречи и может обсуждаться несколько дней. Бессент в неофициальных беседах уже выражал желание убедить Пекин перенаправить импорт на американскую нефть.

Вашингтон рассматривает это как непростой компромисс, требующий взаимопонимания. США продолжают стратегию по ограничению доступа к энергоресурсам из РФ и Ирана, заключил Бессент.

