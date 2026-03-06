Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, сколько россиян не смогут провести день без гаджетов

KP.RU: 48% респондентов признались, что не смогут провести день без гаджетов

По результатам опроса, 48% россиян не смогут провести один день без гаджетов, сообщает KP.RU. Респонденты отмечают, что технологии необходимы им для связи с родными, начальством или коллегами.

Нет, по работе могут дергать, семья тоже, а если про досуг говорить, то и книги у меня электронные, в телефоне, — рассказала одна из участниц опроса.

Еще 50% опрошенных отметили, что без проблем смогли бы выключить гаджеты на день. Они заявили, что нашли бы альтернативное занятие — чтение, настольные игры с близкими, прогулки или поездки на природу. Всего в опросе приняли участие 3,8 тыс. человек.

Ранее психолог Екатерина Алексеева рассказала, что для цифрового детокса необходимо ежедневно отказываться от гаджетов как минимум за час до сна и ограничивать их использование после пробуждения. Она отметила, что лучше всего ввести такую привычку на постоянной основе.

