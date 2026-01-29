Терапевт дала советы, как правильно выводить токсины из организма Терапевт Александрова: обилие клетчатки в рационе поспособствует детоксикации

Обилие клетчатки в рационе и соблюдение водного баланса поспособствуют детоксикации организма, заявила aif.ru терапевт Ольга Александрова. Она посоветовала есть пять или шесть порций овощей и фруктов в сутки, а также пить не менее двух литров жидкости. Помимо этих продуктов, врач призвала добавить в рацион больше круп, зерновых и бобовых.

Лучше всего начинать день со стакана воды с лимоном, отметила Александрова. Помимо этого, рекомендуется пить натуральные овощные соки, зеленый и травяной чай.

Немаловажно ограничить употребление сахара, полуфабрикатов, консервантов, алкоголя, продуктов с искусственными красителями и обилием кофеина. Вместо них следует отдавать предпочтение правильной пище, приготовленной на пару, методом тушения или запекания.

Наконец, важно больше двигаться и придерживаться дыхательных практик. Помимо этого, эффективно «очистить» организм помогут визиты в баню или сауну, а также контрастный душ, подытожила врач.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что употребление свежевыжатого сока на голодный желудок может вызвать раздражение слизистой оболочки кишечника. Кроме того, по ее словам, частое употребление напитка сильно нагружает печень.