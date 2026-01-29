Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:09

Терапевт дала советы, как правильно выводить токсины из организма

Терапевт Александрова: обилие клетчатки в рационе поспособствует детоксикации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Обилие клетчатки в рационе и соблюдение водного баланса поспособствуют детоксикации организма, заявила aif.ru терапевт Ольга Александрова. Она посоветовала есть пять или шесть порций овощей и фруктов в сутки, а также пить не менее двух литров жидкости. Помимо этих продуктов, врач призвала добавить в рацион больше круп, зерновых и бобовых.

Лучше всего начинать день со стакана воды с лимоном, отметила Александрова. Помимо этого, рекомендуется пить натуральные овощные соки, зеленый и травяной чай.

Немаловажно ограничить употребление сахара, полуфабрикатов, консервантов, алкоголя, продуктов с искусственными красителями и обилием кофеина. Вместо них следует отдавать предпочтение правильной пище, приготовленной на пару, методом тушения или запекания.

Наконец, важно больше двигаться и придерживаться дыхательных практик. Помимо этого, эффективно «очистить» организм помогут визиты в баню или сауну, а также контрастный душ, подытожила врач.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что употребление свежевыжатого сока на голодный желудок может вызвать раздражение слизистой оболочки кишечника. Кроме того, по ее словам, частое употребление напитка сильно нагружает печень.

здоровье
терапевты
детокс
рацион
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам грозит автоматическое аннулирование водительских прав с 2027 года
Ревматолог объяснила, как отличить артрит от артроза
Начальник ГРУ Костюков готов к переговорам в Абу-Даби 1 февраля
В Петербурге задержали начальника представительства Минобороны России
Евросоюз принял новые санкции против Ирана
«Прямой намек»: политолог о фото Трампа и Путина в Белом доме
Раскрыта причина изъятия у россиян автономеров ЕКХ
Экс-главу ОКР обвинили в краже средств, выделенных для ОИ в Сочи
Стал известен неожиданный участник переговоров Путина с президентом ОАЭ
В Курчатове началось возведение третьего энергоблока АЭС-2
В ГД оценили шансы России на медаль Олимпиады в конькобежном спорте
Московские врачи спасли пятилетнюю девочку, проглотившую игрушку
«У общества вопросы»: в СПЧ высказались о трагедии в интернате Кузбасса
Родителям мальчика с замком в носу пришлось вызывать пожарных
«Азов» транслирует в прямом эфире пытки российских военных
Сухогруз находится на грани затопления у Махачкалы
Высокопоставленный иностранный гость прибыл в Москву
«Извольте покинуть»: политолог о словах Скороход про границы Донбасса
Психолог объяснила, какие отношения должны быть между ребенком и родителем
Изъятие имущества экс-инспектора полпреда в ЮФО признали законным
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.