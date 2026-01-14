Раскрыто, почему опасно пить свежевыжатый сок на голодный желудок

Употребление свежевыжатого сока на голодный желудок может вызвать раздражение слизистой оболочки кишечника, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. Кроме того, по ее словам, частое употребление напитка сильно нагружает печень.

Свежевыжатые соки давно ассоциируются со здоровым образом жизни. Многие начинают утро со стакана апельсинового сока натощак, другие экспериментируют с овощными миксами, считая их детоксом. Но действительно ли они так полезны? Свежевыжатый сок — это концентрат сахаров, в первую очередь фруктозы, без пищевых волокон. В отличие от цельных фруктов соки быстро повышают уровень глюкозы и инсулина в крови. Избыточная фруктоза создает нагрузку на печень, особенно при регулярном употреблении. Кроме того, органические кислоты в соках раздражают слизистые желудка и кишечника, что делает привычку пить соки натощак небезопасной для людей с чувствительным ЖКТ, гастритом и нарушениями обмена веществ, — предупредила Желянина.

Она подчеркнула, что смузи является более естественным и полезным напитком. По словам Желяниной, в нем сохраняются пищевые волокна, которые замедляют усвоение сахаров, снижают выработку инсулина и поддерживают здоровье кишечной микрофлоры. Также нутрициолог отметила, что в смузи можно добавлять белки, полезные жиры, семена и зелень, что делает его не только вкусным, но и функциональным дополнением к рациону.

Если выбирать именно соки, предпочтение стоит отдавать вариантам с низким гликемическим индексом и минимальным содержанием сахара. Это соки из сельдерея, огурца, кабачка, зелени, шпината и петрушки. Допустимы овощные миксы с небольшим добавлением яблока или ягод. Апельсиновый сок — это десерт, а не оздоровительный продукт, и его место — в редком, осознанном употреблении. Таким образом, свежевыжатые соки — не инструмент оздоровления, а лишь дополнение к рациону, — резюмировала Желянина.

