06 марта 2026 в 10:58

В Кремле представили жесткий сценарий для Украины

Песков заявил, что Украину ждет истерия и деградация

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Нарастающая нервозность на Украине, граничащая с истерией, будет только усугубляться, заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, текущая ситуация демонстрирует тенденцию к дальнейшей деградации.

Ситуация для них ухудшается изо дня в день. Поэтому такая нервозность, поэтому нервозность, граничащая с истерикой. Думаю, ситуация будет деградировать дальше, — сказал Песков.

Также, по словам представителя Кремля, Киев чувствует себя некомфортно на фоне продвижения российской армии в зоне СВО. По его словам, динамика, которая складывается на линии боевого соприкосновения, всем понятна. Он также напомнил, что Россия открыта к переговорам по Украине.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует взяться за дело и заключить сделку. Однако, по мнению политика, он не проявляет достаточной готовности к переговорам, в отличие от руководителя России Владимира Путина.

