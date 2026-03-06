Рябков раскрыл значение военного диалога между Россией и США Рябков: военные контакты России и США укрепят стабильность

Восстановление контактов между Москвой и Вашингтоном по военной линии поможет снизить риски и укрепить стабильность, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Кроме того, это повысит предсказуемость в отношениях между странами.

В условиях гипернестабильной и весьма опасной геополитической ситуации, особенно с учетом резкой эскалации на Ближнем Востоке, мы считаем важным поиск дипломатических путей и методов решения проблем, которые только множатся, — рассказал он.

В начале февраля США и Россия договорились возобновить диалог на высоком уровне в военной сфере после переговоров в Абу-Даби. Позже Европейское командование ВС США (USEUCOM) подтвердило достижение договоренности о возобновлении диалога.

Также Рябков рассказал, что Россия прорабатывает возможность проведения контактов в формате «ядерной пятерки». По его словам, речь идет о предварительной стадии обсуждения. Отвечая на уточняющий вопрос, дипломат пояснил, что потенциальная встреча должна пройти на экспертном рабочем уровне.