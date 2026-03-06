В России предположили, как прекращение поставок газа отразится на ЕС

В случае, если президент России Владимир Путин решит полностью прекратить поставки газа в ЕС, экономика европейских стран столкнется с большими проблемами, заявил Lenta.ru депутат Госдумы Игорь Ананских. По его словам, ситуация для Европы станет критической. Он напомнил, что Европа сама отказывалась от российских энергоресурсов.

Европейцы же сами отказались, с 1 января 2027 года запретив покупать, то есть по большому счету не мы от них отказались, это они — от нас. Владимир Владимирович, безусловно, мудро подумал, а почему мы должны эти месяцы их кормить, пускай раньше почувствуют глубину проблемы, в которую сами себя затащили. Для Европы это огромная проблема, и ситуация для них совершенно безрадужная в перспективе, — отметил Ананских.

Он добавил, что у Евросоюза было три варианта поставок энергоресурсов: Россия, Азия и Америка. По его словам, сейчас у них остался только последний из них. В связи с безвыходностью положения европейцев американцы могут выставлять очень высокие цены за газ, заключил парламентарий.

Ранее Путин заявил, что правительству России будет дано поручение проработать вопрос переориентации газовой отрасли с поставок в Европу на более выгодные рынки. По его словам, пока такого решения нет, но «мысли» появились.