Крупнейший индийский концерн намерен сорвать куш на российской нефти

Крупнейший нефтеперерабатывающий концерн Индии Reliance Industries намерен возобновить закупки российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, этому способствовала выданная Вашингтоном временная лицензия, разрешающая Нью-Дели такие закупки.

Согласно данным агентства, компания планирует направлять российское сырье на завод, который производит топливо для внутреннего рынка Индии. При этом экспортно-ориентированные мощности Reliance продолжат работать на нероссийских сортах нефти. Официальных комментариев от компании пока не поступало.

Решение Вашингтона стало неожиданным поворотом в политике администрации президента США Дональда Трампа, которая ранее последовательно добивалась от Нью-Дели сокращения закупок у России. По оценкам аналитической компании Kpler, именно Reliance в прошлом году была главным индийским импортером российской нефти, приобретая почти 600 тыс. баррелей ежесуточно.

Эксперты связывают послабление с попыткой США сдержать рост мировых цен на энергоносители. Конфликт на Ближнем Востоке нарушил региональные поставки, спровоцировав подорожание нефти и газа. Сейчас, по данным судоходной аналитики Bloomberg, в Аравийском море и Бенгальском заливе на танкерах находится около 15 млн баррелей российской нефти, еще 7 млн — у берегов Сингапура. Это создает для индийских НПЗ возможность оперативно нарастить закупки.

Ранее стало известно, что США разрешили Индии приобретать российскую нефть. Такое решение касается только ресурсов, которые находятся в танкерах в море.