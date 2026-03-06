Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 13:17

Крупнейший индийский концерн намерен сорвать куш на российской нефти

Индийский концерн Reliance возобновит закупки российской нефти после решения США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Крупнейший нефтеперерабатывающий концерн Индии Reliance Industries намерен возобновить закупки российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, этому способствовала выданная Вашингтоном временная лицензия, разрешающая Нью-Дели такие закупки.

Согласно данным агентства, компания планирует направлять российское сырье на завод, который производит топливо для внутреннего рынка Индии. При этом экспортно-ориентированные мощности Reliance продолжат работать на нероссийских сортах нефти. Официальных комментариев от компании пока не поступало.

Решение Вашингтона стало неожиданным поворотом в политике администрации президента США Дональда Трампа, которая ранее последовательно добивалась от Нью-Дели сокращения закупок у России. По оценкам аналитической компании Kpler, именно Reliance в прошлом году была главным индийским импортером российской нефти, приобретая почти 600 тыс. баррелей ежесуточно.

Эксперты связывают послабление с попыткой США сдержать рост мировых цен на энергоносители. Конфликт на Ближнем Востоке нарушил региональные поставки, спровоцировав подорожание нефти и газа. Сейчас, по данным судоходной аналитики Bloomberg, в Аравийском море и Бенгальском заливе на танкерах находится около 15 млн баррелей российской нефти, еще 7 млн — у берегов Сингапура. Это создает для индийских НПЗ возможность оперативно нарастить закупки.

Ранее стало известно, что США разрешили Индии приобретать российскую нефть. Такое решение касается только ресурсов, которые находятся в танкерах в море.

Индия
Россия
США
нефть
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД оценили назначения Хабенского и Безрукова на ведущие должности в МХАТ
Автоэксперт рассказал о главной опасности на дороге в межсезонье
Раскрыта судьба семерых задержанных в Венгрии инкассаторов «Ощадбанка»
«Ничего, кроме победы»: посол Ирана в России дал одно обещание
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
В MAX рассказали, как поздравить женщин в мессенджере
Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов
Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
В Москве ожидаются опасные подтопления из-за теплой погоды
Налет на Крым, БПЛА с шариками, F-16 на границе: как ВСУ атакуют РФ 6 марта
«Сложно»: Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию
России грозит фруктовый кризис
«Пока не поздно»: в ЕС забили тревогу из-за Ирана и укрепления позиции РФ
Нижегородский проект для ветеранов «СВОе дело» заинтересовал Путина
«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках
Россиянин «оплатил» себе крупный срок в колонии переводом денег ВСУ
Туриста преследовали трансженщины с кирпичом за неуплату интим-услуг
Бастрыкин велел отчитаться о смерти пациента скорой в Моздоке
Стало известно, сколько россиян не смогут провести день без гаджетов
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.