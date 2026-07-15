В МО РФ озвучили, находились ли призывники весеннего периода в зоне СВО МО РФ: призывников весенней кампании не направляли в зону СВО, ЛДНР и Новороссию

Военнослужащие, призванные в ходе весенней кампании, не направлялись в пункты дислокации подразделений ВС РФ на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, официально заявили в пресс-службе Минобороны России. Кроме того, их не привлекали выполнению задач специальной военной операции.

В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие по призыву не направлялись, — уточняется в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что все призывники, отслужившие установленный срок, были своевременно уволены и отправлены к местам постоянного проживания. Таким образом, участия в боевых действиях на указанных территориях они не принимали.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский напоминал, что при неявке в военкомат в течение 20 дней к призывнику будут применяться временные ограничения. По его словам, соответствующая мера направлена на обеспечение явки.

До этого стало известно, что финские военные с 2027 года приступят к подготовке призывников к работе с дронами-перехватчиками. Внедрение новой учебной программы станет продолжением осенних испытаний, в ходе которых эффективность беспилотников оценят кадровые военнослужащие.