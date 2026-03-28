Российским призывникам напомнили о наказании за неявку в военкомат Цимлянский: при неявке в военкомат к призывнику применяются ограничения

При неявке в военкомат в течение 20 дней к призывнику будут применяться временные ограничения, заявил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, которые передает ТАСС, соответствующая мера направлена на обеспечение явки.

В случае неявки без уважительных причин по истечении 20 календарных дней к гражданину <...> применяются временные ограничительные меры, — подчеркнул Цимлянский.

Ранее в Генштабе сообщили, что срочники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции. Цимлянский уточнил, что призывников не станут направлять и на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

До этого стало известно, что Правительство РФ внесло изменения в порядок призыва на военную службу. Теперь гражданам, имеющим достаточные основания для отсрочки или освобождения от армии, не нужно лично являться в военкомат — решение может быть принято дистанционно.