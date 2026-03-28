Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 11:06

Российским призывникам напомнили о наказании за неявку в военкомат

Цимлянский: при неявке в военкомат к призывнику применяются ограничения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При неявке в военкомат в течение 20 дней к призывнику будут применяться временные ограничения, заявил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, которые передает ТАСС, соответствующая мера направлена на обеспечение явки.

В случае неявки без уважительных причин по истечении 20 календарных дней к гражданину <...> применяются временные ограничительные меры, — подчеркнул Цимлянский.

Ранее в Генштабе сообщили, что срочники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции. Цимлянский уточнил, что призывников не станут направлять и на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

До этого стало известно, что Правительство РФ внесло изменения в порядок призыва на военную службу. Теперь гражданам, имеющим достаточные основания для отсрочки или освобождения от армии, не нужно лично являться в военкомат — решение может быть принято дистанционно.

Россия
призывники
Генштаб ВС РФ
армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо точное число военных США, пострадавших при ударе по саудовской базе
В Генштабе раскрыли, как призывают на службу в армию
Дрон ВСУ провалил атаку на российский регион
БПЛА едва не уничтожили радиолокацию аэропорта в одном городе
В Генштабе ВС России обозначили даты отправки срочников в армию
В Генштабе назвали категорию граждан, которую не затронет военный призыв
Раскрыто, когда призывников ждут в военкоматах
Роснедра нашли решение водного кризиса Донбасса
В Генштабе ВС России объяснили, зачем нужен круглогодичный призыв
Российским призывникам напомнили о наказании за неявку в военкомат
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки малоимущих семей
В Генштабе ВС России ответили на вопрос об участии срочников в СВО
Генштаб отчитался о выполнении осеннего призыва в России
Нутрициолог перечислил пять самых частых причин набора веса
Дом вспыхнул в Донецке после налета украинских дронов
В Telegram нашли «дыру», которая открывает доступ к любым аккаунтам
Индонезийских детей лишили Instagram и TikTok
Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор подснежников
Хегсет отказался присваивать генеральские звания чернокожим и женщинам
Звезду «Берлинского блюза» обвинили в «порномести»
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.