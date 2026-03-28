В Генштабе ВС России ответили на вопрос об участии срочников в СВО

Срочники не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Призывников не станут направлять на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожскую и Херсонскую области, передает РИА Новости.

Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут, — сказал он.

Ранее замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Концевой сообщил на заседании в Совете Федерации, что российские войска намерены обучить свыше 70 тыс. новых специализированных кадров. Подготовка специалистов, по словам генерала, организована в том числе для обеспечения подразделений беспилотной авиации.

Кроме того, Цимлянский сообщил на брифинге, что осенний призыв проведен в точном соответствии с указом президента России Владимира Путина. Всего, по данным представителя ведомства, на службу направлено 135 тыс. человек.