В Генштабе ВС России обозначили даты отправки срочников в армию Цимлянский: даты отправки срочников к месту службы не изменились

Сроки доставки призывников к местам прохождения военной службы остались прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Несмотря на изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым призыв проводится круглый год, отправка граждан в войска по-прежнему будет осуществляться в два периода, передает РИА Новости.

Ранее он сообщил, что военнослужащие срочной службы не будут задействованы в проведении специальной военной операции. Призывников также не отправят в Донецкую и Луганскую народные республики, в Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, Цимлянский отметил, что осенняя призывная кампания была выполнена строго по указу главы государства Владимира Путина. Общее число направленных в войска, по сведениям военного, составило 135 тыс. человек.