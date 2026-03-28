28 марта 2026 в 11:15

В Генштабе ВС России обозначили даты отправки срочников в армию

Цимлянский: даты отправки срочников к месту службы не изменились

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сроки доставки призывников к местам прохождения военной службы остались прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Несмотря на изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе», согласно которым призыв проводится круглый год, отправка граждан в войска по-прежнему будет осуществляться в два периода, передает РИА Новости.

Сроки отправок граждан, призванных на военную службу, к месту ее прохождения не изменились. Осуществляться они будут, как и ранее, два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, — объяснил вице-адмирал.

Ранее он сообщил, что военнослужащие срочной службы не будут задействованы в проведении специальной военной операции. Призывников также не отправят в Донецкую и Луганскую народные республики, в Запорожскую и Херсонскую области.

Кроме того, Цимлянский отметил, что осенняя призывная кампания была выполнена строго по указу главы государства Владимира Путина. Общее число направленных в войска, по сведениям военного, составило 135 тыс. человек.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина смерти режиссера Шухера
Сочинского чиновника задержали со взяткой в 3,5 млн рублей
В МИД России сделали жесткое предупреждение Южной Корее из-за Украины
Небо в Австралии окрасилось в кроваво-красные оттенки
Беспилотник ударил по жилому дому в Ливане
ТРЦ в российском регионе опустел за секунды из-за тревоги
Охранник супруги Байдена ранил себя в ногу
Скончался режиссер Олег Шухер
Озвучены объемы подземных водных запасов России
Магнитные бури сегодня, 28 марта: что завтра, мигрени, раздражительность
У российского спортсмена нашли следы допинга
Эвакуация жителей российского города началась на фоне мощного наводнения
Военэксперт не исключил возможность ударов Ирана по Украине
Наступление ВС России на Харьков 28 марта: огромные потери, бои за границу
Рубио предсказал сроки завершения войны на Ближнем Востоке
В России утвердили концепцию развития первой помощи
Концерт прошел в Русском доме в Праге после нападения вандалов
Немцы взмолились о начале переговоров с Россией по поставкам газа
Пенсионерка обеднела на 25 млн рублей после одного звонка
Аракчи обвинил Трампа в том, что США не держат свое слово
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

