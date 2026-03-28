Генштаб отчитался о выполнении осеннего призыва в России Вице-адмирал Цимлянский: задание на осенний призыв выполнено в полном объеме

Задание на осенний призыв, установленное указом президента России Владимира Путина, успешно выполнено в полном объеме, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге. По его словам, в общей сложности призвано 135 тыс. человек, передает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обратил внимание, что России удалось добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники и средств поражения. По его словам, страна сама снабжает себя всем необходимым. В противном случае Москва бы не смогла противостоять всему западному миру, отметил Медведев.