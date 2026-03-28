Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 10:55

Генштаб отчитался о выполнении осеннего призыва в России

Вице-адмирал Цимлянский: задание на осенний призыв выполнено в полном объеме

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Задание на осенний призыв, установленное указом президента России Владимира Путина, успешно выполнено в полном объеме, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге. По его словам, в общей сложности призвано 135 тыс. человек, передает ТАСС.

Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тыс. человек, — говорится в заявлении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обратил внимание, что России удалось добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники и средств поражения. По его словам, страна сама снабжает себя всем необходимым. В противном случае Москва бы не смогла противостоять всему западному миру, отметил Медведев.

ВС РФ
воинский призыв
призывники
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо точное число военных США, пострадавших при ударе по саудовской базе
В Генштабе раскрыли, как призывают на службу в армию
Дрон ВСУ провалил атаку на российский регион
БПЛА едва не уничтожили радиолокацию аэропорта в одном городе
В Генштабе ВС России обозначили даты отправки срочников в армию
В Генштабе назвали категорию граждан, которую не затронет военный призыв
Раскрыто, когда призывников ждут в военкоматах
Роснедра нашли решение водного кризиса Донбасса
В Генштабе ВС России объяснили, зачем нужен круглогодичный призыв
Российским призывникам напомнили о наказании за неявку в военкомат
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки малоимущих семей
В Генштабе ВС России ответили на вопрос об участии срочников в СВО
Генштаб отчитался о выполнении осеннего призыва в России
Нутрициолог перечислил пять самых частых причин набора веса
Дом вспыхнул в Донецке после налета украинских дронов
В Telegram нашли «дыру», которая открывает доступ к любым аккаунтам
Индонезийских детей лишили Instagram и TikTok
Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор подснежников
Хегсет отказался присваивать генеральские звания чернокожим и женщинам
Звезду «Берлинского блюза» обвинили в «порномести»
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.