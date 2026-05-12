12 мая 2026 в 15:18

Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной

Татвоенкомат: электронная повестка будет врученной в день отправки в «Госуслуги»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Для пользователей портала «Госуслуги» электронная повестка автоматически станет врученной в день ее отправки, пишет «Татар-информ» со ссылкой на Военный комиссариат Татарстана. Если же человек там не зарегистрирован, то соответствующий документ направят в Реестр повесток. Его посчитают полученным сразу по истечении семи дней.

Информация о направлении гражданину электронной повестки вносится в общедоступный Реестр повесток. Узнать о том, что на ваше имя была выписана повестка, можно благодаря уведомлению, которое автоматически появится в «Госуслугах», — отметили в Татвоенкомате.

Ранее в России расширили перечень профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы. Теперь в список включено 363 позиции, включая медицинские, технические и творческие направления.

Общество
призывники
повестки
Госуслуги
