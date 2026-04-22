Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 23:39

Дуров сообщил о получении повестки из суда

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети сообщил о получении повестки из суда, направленной на его старый адрес в Санкт-Петербурге. В публикации не уточняется, в связи с каким поводом пришел документ.

Письмо поступило в квартиру, где он не проживает уже около 20 лет, уточнил Дуров. В этой же публикации он прикрепил фотографию повестки.

Ранее стало известно, что расследование во Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова включает более 10 обвинений, каждое из которых предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Поводом для заявления стало решение Минюста США не оказывать содействие французской стороне в расследовании, связанном с платформой X, принадлежащей Илону Маску.

До этого Дуров выдвинул обвинения в адрес Евросоюза в попытках оправдать усиление интернет-слежки и цензуры через подконтрольные СМИ и организации. Он заявил, что структура AI Forensics, финансируемая Джорджем Соросом, сотрудничает с Еврокомиссией и формирует негативное представление о мессенджере.

Общество
Санкт-Петербург
Павел Дуров
повестки
суды
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.