Дуров может превратиться в узника французских застенков Дуров заявил, что во Франции ему грозит более 10 обвинений

Расследование во Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова включает более 10 обвинений, каждое из которых предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, заявил сам предприниматель в своем Telegram-канале. Поводом для заявления стало решение Минюста США не оказывать содействие французской стороне в расследовании, связанном с платформой X, принадлежащей Илону Маску.

Я нахожусь под <...> расследованием во Франции: более дюжины обвинений, каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения, — заявил Дуров.

24 августа 2024 года Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже по ряду обвинений, включая соучастие в управлении сетевой платформой с целью проведения незаконных трансакций в составе преступной группы. По данным прокуратуры Парижа, такое правонарушение может повлечь наказание до 10 лет тюремного заключения. По решению судьи Дурову предписали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и запретили покидать территорию Франции.

Ранее Дуров выдвинул обвинения в адрес Евросоюза в попытках оправдать усиление интернет-слежки и цензуры через подконтрольные СМИ и организации. Он заявил, что структура AI Forensics, финансируемая Джорджем Соросом, сотрудничает с Еврокомиссией и формирует негативное представление о мессенджере.